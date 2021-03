Con lágrimas en sus ojos, la madre le garantiza seguridad y justicia a su hijo

Asegura que la familia está en una incertidumbre por la situación

Redacción- La madre del hombre que figura como el sospechoso de cometer múltiples violaciones, le pidió que se entregara a las autoridades.

Dapne Elizabeth Núñez, la madre de Alfonso Castro Núñez, el supuesto violador en serie que se fugó en Sarapiquí, grabó un video haciendo la petición a su hijo.

«Me duele ver en la situación que se usted se encuentra. Como mamá le pido que se entregue», dijo la madre.

En sus declaraciones, Núñez le garantizó a su hijo mucha seguridad a la hora de entregarse.

Nuñez aseguró que los agentes del OIJ y oficiales de la policía lo buscan por su bien, que no le van a hacer daño.

«Los personajes que vinieron aquí a mi casa (agentes del OIJ) lo buscan por bien suyo, no para hacerle daño, ellos no le van a disparar, no le van a hacer dañito. Lo que quieren es que usted ya no ande en el monte para que nadie me le vaya a hacer daño», dijo Núñez.

Con respecto a la familia, la madre del sospechoso aseguró que está viviendo en una incertidumbre por toda la situación.

«Eso duele, ver que toda la familia está en una incertidumbre de que usted anda en el monte y que un animal puede hacerle daño, de que anda herido, sin comer y uno aquí en la casa preocupado. No deja de sonar el teléfono de la casa», asegura la madre.

Por otra parte, la madre aseguró a su hijo que él debe hacer frente al proceso penal que tiene, pero le garantiza que se cumplirán sus derechos y que muestra de ello es que ya lo esperan con el abogado.

«Usted tiene un proceso que tiene que llevar, no sé cuánto se irá a durar, pero usted ya tiene un abogado que lo va a defender. El abogado Bonilla ya está a su disposición, él quiere que lo contacte para que ustedes hablen que usted quiere entregarse», dijo la mamá del sospechoso.

Finalmente, la madre también pidió que si alguien tenía contacto con su hijo, por favor le diera un mensaje:

«Si hay alguien que escucha este mensaje y sabe donde está mi hijo, dígale que hay una mamá preocupada, que lo ansía ver aunque lo metan a la cárcel (…) Si hay alguien donde esté él, por favor dígale a mi hijo que yo lo amo aunque tenga sus errores como todo ser humano. Lo quiero con vida. Que se entregue, esa es mi solicitud», dijo Núñez.