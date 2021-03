Ugalde espera estar en la lista final para asistir al Preolímpico

Redacción – El joven atacante nacional, Manfred Ugalde, dice que jugar en el exterior lo ha llevado a madurar y potenciar su talento en beneficio de la Selección Nacional.

Ugalde se integró a los trabajos de La Sele Sub-23 de cara al Preolímpico, el cuál dará inicio el próximo 19 de marzo en Guadalajara, México.

A sus 18 años, vive con mucha emoción la posibilidad de estar en este torneo y, al igual que el resto de sus compañeros, cuenta las horas para conocer la lista final.

Su recorrido en el fútbol internacional con el Lommel SK de la segunda división de Bélgica, tiene al formado en Saprissa viviendo un gran momento, siendo pieza clave.

Lea también: Juan Carlos Rojas confirma que Saprissa iniciará a construir su propio CAR este 2021

Incluso, el nacional se ha convertido en el máximo goleador de su escuadra, gracias a los 11 goles y dos asistencias conseguidas en 1264 minutos en 18 partidos.

Esos números han hecho que Ugalde haya crecido de gran manera, por lo que el propio Manfred sacó a relucir su crecimiento como profesional.

“He crecido mucho dentro y fuera de la cancha, la verdad que me siento muy feliz, me siento bien físicamente y tratar de aportar lo mayor posible», dijo Ugalde.

Pero ese crecimiento no es obra de la casualidad, ya que estar lejos de su familia lo ha llevado a ser más independiente, por lo que le ha ayudado a ver otra realidad.

«Me ayuda muchísimo como persona a ver otra realidad, la cuál no veo a mi familia, tengo que llegar a cocinar y ser más independiente. Eso le ayuda muchísimo a uno como persona. Si cocino, normalmente como arroz, frijoles, pollo o pescado lo normal como acá en Costa Rica», dijo Ugalde.

Además, volver hablar fluidamente el español es gratificante para Ugalde, que desde su arribo en Bélgica se ha tenido que comunicar por intermedio del inglés.

En la Sub-23, Ugalde comparte con jugadores que le adelantan una generación completa, pero es claro que sus goles y su buen rendimiento le han abierto las puertas.

Manfred estaría en la lista final de Douglas Sequeira para el certamen regional, el cuál dará dos boletos a los próximos Juegos Olímpicos que inician el 23 de julio.