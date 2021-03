Torres es uno de los referentes del Monstruo

Redacción – El volante argentino morado, Mariano Torres, asegura que Saprissa es una institución gigante en Centroamérica, que cuál cuenta con respeto en el área.

Torres es consciente del mal momento que vive la institución más ganadora del país, por lo que deja claro que en el cuadro morado están comprometidos para salir adelante.

La misión de los liderados por Roy Myers es dejar atrás las críticas, que se han generado tras la caída de 1-2 ante Grecia en la fecha anterior del torneo nacional.

Ese amargo resultado cosechado en La Cueva envió al Monstruo al tercer lugar con 18 puntos, por lo que en el plantel tibaseño señalan que ya no tienen margen de error.

La escuadra morada trabaja con ganas y mucho compromiso, con el fin de darle alegrías al saprissismo, que está muy enojado por el nivel de los jugadores.

Mariano Torres afirma que representan la camiseta más grande del área, por lo que lo dan todo para no volver a cometer los errores que han pagado caro en el torneo.

«Es algo que tenemos muy claro, estamos representando una institución gigante, la camiseta de Saprissa es muy grande y creo que es el más grande de Centroamérica. Entonces tenemos claro eso y el compromiso es el máximo que asumimos nosotros.

Creo que el equipo está comprometido y está con ganas, eso es lo más importante. Porque a veces los resultados no se pueden dar, pero uno no ve que faltan cosas y uno no las practica, acá no porque cada día se trata de mejorar.

De caer en los errores para mejorarlos y que nos vuelva a pasar, entonces creo que el compromiso de vestir esta camiseta es muy grande, entonces estamos todos comprometido y con el compromiso de sacar esto adelante», dijo Torres.

Para el sudamericano cada vez que pierden son normales los cuestionamientos, por lo que entienden muy bien la molestia de la afición morada en todo el país.

Los morados se alistan para visitar a Jicaral el próximo domingo 14 de marzo, donde buscarán una victoria que les de tranquilidad en el certamen.