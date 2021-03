Asegura que las fuertes temperaturas afectan el ritmo de los jugadores

Mariano Torres cree que jugar en Jicaral bajo altas temperaturas termina afectando el espectáculo del campeonato nacional.

Las fuertes sensaciones térmicas que se registran en la cancha del cuadro peninsular causan malestar en los futbolistas visitantes.

En este caso se trata de Mariano Torres, quien considera que este elemento perjudica al fútbol costarricense.

Puesto que cree que los jugadores no pueden rendir de la misma manera en temperaturas que superan los 30 grados Celsius.

Como las que se registraron ayer en el juego entre el Huracán de la Península y Saprissa, duelo que se efectuó a las 3:00 p.m. y que inclusive se alcanzó una sensación térmica superior a los 40° Celsius.

«En intensidad me imagino que sí, no es lo mismo jugar a esta hora, porque sabemos que a las tres de la tarde aquí hace mucho calor, es muy alta la temperatura, pero no sé, tendrían que ver los que manejan ese tema de los horarios».

«Puedo decir que a esta hora es más difícil, se juraría a otra intensidad tal vez, se jugaría a otro ritmo, se vería tal vez más ida y vuelta en el juego, ahora a las tres de la tarde por algún momento tenía que parar un poco la pelota, decir tengámosla, sostengámosla porque ir y venir es muy matado en este sol, pero no es ninguna excusa, si tocó a las tres de la tarde lo tenemos que hacer», argumentó el mediocampista.

Torres es uno de los jugador más regulares del Monstruo en el presente campeonato, con un total de 966 minutos sumados.

De hecho el futbolista extranjero solo se ha perdido un encuentro en todo el campeonato, en los restantes 12 compromisos ha visto participación.

Además, el número 20 del cuadro tibaseño cosecha una anotación en lo que va del Clausura 2021, mientras que en dos ocasiones ha sido amonestado con tarjeta amarilla.