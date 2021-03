Medford pide tiempo para González

Redacción – El técnico brumoso, Hernán Medford, asegura que por un resultado no se puede acribillar a la selección nacional, por eso señala que hay que ser mesurados.

Medford considera que La Sele jugó bien en los fogueos por Europa ante Bosnia y México, donde se cosechó un empate y una derrota, generando el enojo de la gente.

Esos resultados han causado que la atmósfera alrededor de Rónald González sea cada vez más turbia, debido muchos fanáticos piden la salida del entrenador.

Pese al descontento de la gente, el timonel del Cartaginés afirma que el principal mal que aqueja a la Tricolor se ve en el fútbol tico, tal y como lo es la falta de definición.

Para el Pelícano, no puede ser posible que se llegue reiteradas veces, pero que no se logre anotar. Dicha situación termina pasando la factura, ya que los rivales no perdonan.

En los últimos tres cuartos de cancha es donde le falta a la Tricolor, porque según el estratega nacional, el cuadro patrio en defensa luce muy fuerte.

Hernán Medford habló en conferencia de prensa y pide a la gente no juzgar por los resultados, sino que vean el funcionamiento patrio por lo que pide mesura.

«Se jugó dos partidos bien, pero estoy viendo que hasta en el campeonato tico tenemos un mal, que es que hay que definir y esa es la parte que está pasando aquí se da en la selección también, entonces eso es un problemas que estamos teniendo hoy en día.

A nivel nacional y a nivel de selección, la definición porque no puede ser que llegamos y llegamos, pero no la metamos. Entonces esas son las cosas que se ven reflejadas en la selección, porque después de eso para mí la selección trabajó bien.

Inteligentemente hizo su bloque en los dos partidos, hicieron transiciones muy rápidas que era la idea de Rónald González, pero en los últimos tres cuartos es donde no está faltando, pero ese efecto también se está viendo en el fútbol nacional.

Uno se siente y ve partidos, uno a veces dice que como se falló esa jugada, en casi todos los partidos se está viendo. Lamentablemente unos juzgan por resultados, pero para mí la selección jugó bien, le faltó esa otra parte. Por un resultado no podemos acribillar a la selección, hay que ser mesurados y dar el tiempo necesario», dijo Medford.

El Pelícano pide dar tiempo a Rónald González, quién tras la derrota de 0-1 ante México en Austria, señaló sentirse nervioso por la derrota sufrida ante los aztecas.