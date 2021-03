Declaraciones de Li han causado un mar de críticas para Navas

Redacción – El portero nacional del PSG, Keylor Navas, desmiente lo dicho por Eduardo Li y asegura estar muy sorprendido, porque no es algo que salga de su boca.

Navas conversó con Diario AS de España sobre la demanda que interpusieron el, Ruiz y Borges a dos exfederativos por un supuesta difamación.

En la charla con este prestigioso diario, el tico se desmarca del boicot, que tenía pensado realizar si continuaba Jorge Luis Pinto al mando de La Sele tras Brasil 2014.

Inclusive, en su testimonio Li reveló que el arquero nacional le había golpeado la mesa y le dijo que si continuaba el cafetero al mando iban a perder tres partidos, con el fin de hacer cumplir una cláusula que estaba en el ligamen de Pinto.

«Me golpean la mesa y Keylor Navas me dice: perdemos tres partidos seguidos, hay una cláusula que prevé esto y aquello. Llegó el tema que no querían al señor Pinto. Se puso más tensa la reunión porque la posición mía era que siguiera, yo no tenía ninguna justificación para que no renovarle al técnico más exitoso», dijo Li.

Lo dicho por el ex-jerarca ha causado revuelo en la prensa internacional que ha tachado al costarricense de «chantajista», por lo que las críticas le han llovido al cancerbero dos veces mundialista con La Sele.

Ante lo sucedido, Navas dio la cara y negó las palabras de Eduardo Li, quién bajo juramento soltó una bomba que se ha producido en todo el planeta.

«Estoy muy sorprendido. No es algo que no salga de la boca y nunca sucederá, porque somos futbolistas profesionales desde hace muchos años, tenemos honor y prestigio», dijo Navas a Diario AS.

El propio Jorge Luis Pinto reveló que los federativos le comentaron, que si se quedaba en la Selección, los jugadores perderían dos o tres partidos para echarlo.

Toda esta novela ha causado un mar de cuestionamientos para Keylor Navas, quién por causa de los sucedido entró en depresión y hasta tuvo que tomar pastillas, según el testimonio dado bajo juramento de Andrea Salas, esposa del arquero.