Futbolistas afirman que nunca se habló de perder juegos

Navas, Ruiz y Borges ya declararon ante las autoridades

Redacción- El juicio en el que están involucrados dos futbolistas Keylor Navas, Bryan Ruiz y Celso Borges, continúa en los estrados judiciales.

Para este lunes, uno de los citados a declarar fue el expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Eduardo Li.

Durante su declaración, Li informó detalles del caso que podrían generar un cambió en la perspectiva de la afición respecto a Keylor Navas.

Según afirmó el propio Li, Navas fue quien ideó el plan de dejarse perder partidos para echar de la Tricolor al entonces entrenador Jorge Luis Pinto.

Las declaraciones de Li se dan como testigo de la parte demandada, la cual está constituida por los dirigentes Adrián Gutiérrez y Juan Carlos Román por una presunta difamación.

Gutiérrez y Román, según los futbolistas, inventaron esa versión de que ellos se iban a dejar perder para que quitaran a Pinto.

Li asegura que los jugadores le admitieron que no querían que siguiera Pinto al mando de La Sele y que era él o ellos, pues si seguía ellos dejaban el cuadro patrio.

«Bryan saltó y me dijo que si Pinto seguía, él prefería que no lo llamaran a La Sele. Eso era un problema, entonces le dije «salga usted y dice que no quiere que lo llamen, que renuncia», aseguró Li.

También, el expresidente asegura que la reunión con los líderes del equipo se puso tensa, pues él no veía motivos para no renovar a Pinto.

«En las justificaciones no veía razón, la relación estaba desgastada. Llegó un punto en el que me dijeron que si el técnico perdía tres partidos, se le tenía que rescindir el contrato, eso era una cláusula. ¿Cómo sabían ellos?», dijo el expresidente.

Fue luego de eso que Navas habría decidido decirle a Li que perderían los partidos para que el entrenador se fuera, según detalló Li.

“Recuerdo, perfectamente, que fue Keylor Navas quien me dijo: ‘perdemos tres partidos seguidos, hay una cláusula así y así’. Eso me molestó mucho, cómo obtuvieron esa información confidencial”, declaró Li.

Días atrás, Navas y Ruiz declararon ante el Juzgado y su versión fue la misma de un inicio: nunca dijeron que iban a dejarse perder partidos.

El caso continúa en desarrollo.