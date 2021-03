Alajuelense rompió sequía de 7 años sin ser campeones el torneo pasado

Redacción – El presidente de La Liga, Fernando Ocampo, afirma que nadie les quitará la 30 al León y pide a manudos dejar de comprar humo y mentiras en las redes sociales.

Ocampo deja claro que la asamblea de representantes de clubes de la primera división para hablar del tema de Sporting no es para quitarle el título a La Liga.

Sino que la misma se trata para hablar de que los capitalinos creen que se les violentó de alguna manera y por eso están en su derecho de pedir cambios en el formato.

Por ello, el jerarca señala que no es un tema que si La Liga está a favor o no de congelar el descenso y en el León acatarán lo que resuelva el comité ejecutivo.

La intención principal de los josefinos es congelar el descenso y así no afectar a otros equipos, tal y como lo es Alajuelense, que ganó muy bien la 30 el torneo pasado.

Unafut convocó a una Asamblea extraordinaria este 2 de marzo. En la misma, Ocampo pedirá al resto de presidentes no atentar con la institucionalidad del fútbol.

Para el mandamás del León abrir la puerta para que los jerarcas puedan hacer en medio torneo alguna modificación es algo peligroso, por ello pide tomar buenas decisiones.

Fernando Ocampo habló en conferencia de prensa y le pide a la gente dejar de creer que al León le quitarán la copa 30, la cuál ganaron con autoridad en la cancha.

«Creo que es un punto de partida y si Sporting FC consideró que se le violentó de alguna forma, digamos que están en su derecho. Entonces no es un tema que si La Liga está a favor de congelar el descenso o no, es un tema de quiénes la estancia correspondiente para hacer una declaratoria de esas.

Por eso temas distintos puntos de vistas y es un tema que se va llevar acabo. Ahí surgen preguntas que si los presidentes pueden hacer en medio torneo alguna modificación o tiene que directo al Comité Ejecutivo de la Fedefútbol, si al final ellos resuelven que Sporting debe quedarse, nosotros vamos acatar.

Pero el tema de fondo hay que ver con detalle. Pongo de ejemplo: Si La Liga mañana termina de líder yo podría conseguir 7 votos y decir como el torneo pasado el líder se asegura la gran final, me afectaron el derecho y pónganme en la gran final en este torneo, por eso hay que tener cuidado.

Yo voy hacer hacer un llamado a los presidentes para que no se atente con la institucionalidad del fútbol. Abrir la puerta para que presidentes puedan modificar un torneo, me parece que un paso que hay que tener cuidado.

En el tema del campeonato nulo que dejen de comprar humo por favor, que dejen de comprar humo. Estamos discutiendo el tema y he visto alguno que se ponen muy alegres porque a La Liga le pueden quitar el campeonato, no compren humo. Por favor no nos salgamos de la discusión, la cuál no es fácil por las aristas que tiene», dijo Ocampo.

En los últimos días, aficionados de otros equipos se burlaban del León por la supuesta posibilidad que había de quitarles la 30, pero la misma no se dará.