Le guarda un gran cariño y agradecimiento a la institución eriza

Redacción- Orlando Galo revela que su cambio de La Liga hacia el Herediano se basó en hacer lo mejor a nivel económico para su familia.

El joven lateral derecho del Team protagonizó hace algunos años un movimiento que causó gran molestia en los aficionados del León.

Debido a que abandonó las filas del cuadro rojinegro para estampar su firma con el equipo florense, pese a que toda su formación se dio con los erizos.

Lo que le había permitido ganarse el cariño de los seguidores alajuelenses muy rápido, además de las buenas características que mostraba en la cancha.

No obstante, de manera sorpresiva el oriundo de Jacó decidió cambiar de aires y convertirse en nueva ficha de los rojiamarillos.

“Pensé en el arroz y frijoles de mi familia, si no hubiera pensado en eso se me hubiera hecho más difícil seguir jugando al fútbol, porque no iba a tener todas esas ayudas que ahora en estos momentos tengo. Otra de las situaciones que pensé era en tener la oportunidad de ir al extranjero y creo que acá en Heredia se me puede cumplir en cualquier momento”, explicó el futbolista de tan solo 20 años de eda para la página de Everardo Herrera.

Aunque gran cantidad de manudos aún le recriminan esa decisión, Galo deja en claro que le guarda cariño al equipo que perteneció por más de nueve años.

Debido a que en ese periodo tuvo que enfrentar distintos obstáculos como el hecho de tener que viajar desde Jacó hasta Alajuela para poder entrenar.

“A La Liga le debo bastante, fue una decisión difícil irme, pero siempre hay que buscar nuevos rumbos, nuevas metas, traspasar nuevos obstáculos y no sé si fue mi decisión correcta irme, pero en estos momentos siento que hice lo mejor. Ahora llevo 3 años en Herediano y ha sido importante el cambio, pero ese paso por Alajuelense me sirvió para estar donde estoy ahora”, añadió-

LEA TAMBIÉN: Andy Reyes cumple sueño de darle a sus padres una casa propia

El lateral derecho es uno de los jugadores más regulares en la escuadra rojiamarilla durante el presente Clausura 2021.

Debido a que ha logrado ver acción en los 11 juegos que ha disputado el equipo florense en el presente certamen, mientras que contabiliza 976 minutos.