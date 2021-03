Aseguran que esta no ha dado lecciones a sus hijos e hijas

Redacción- Padres y madres con hijos e hijas en la escuela Fray José Antonio de Liendo y Goicoechea en Paraíso de Cartago, mantienen cerrado el centro educativo este viernes.

Desde el miércoles anterior tomaron la decisión de protestar por descontento con esa docente, específicamente porque aseguran que sus hijos no han recibido ningún tipo de asesoría académica en lo que va del curso lectivo 2021.

«Antier se conectó por primera vez en Teams para aclarar dudas, y se conectaron dos de los chicos, pero ella nunca habló, no dijo buenas tardes, cerró los micrófonos de los estudiantes, es decir, no dio lección solo lo dejó abierto y ya, como 10 minutos después hizo una llamada personal de un tema delicado y nosotros los padres nos dimos cuenta de todo», contó a AM Prensa la madre de una estudiante que recibe lecciones con esa docente y quien prefirió que no se revelara su identidad.

Este viernes la protesta sigue y de no haber respuesta por parte de las autoridades, se mantendrá incluso en Semana Santa, comunicaron los padres y madres de familia.

En conversación con AM Prensa, Víctor Hugo Orozco, quien es director regional del MEP en Paraíso, señaló que hasta ahora no existe novedad alguna respecto a lo resuelto por el Departamento Disciplinario del MEP.

Orozco indicó que había reenviado una solicitud de «medida cautelar» contra la docente denunciada, lo cual implica que se le separa o reubique del cargo mientras se investiga el caso, pero que a fecha de este viernes no hay respuesta.

«Hemos estado pendientes de la situación, el miércoles mandamos una solicitud de reconsideración de la petición, y hasta ahora no hemos recibido mayor información», indicó Orozco.

El director regional indicó que se ha estado recopilando información «de índole disciplinario», que por tratarse de datos «sensibles», la regional no puede detallar por ahora, pero que se relacionan con temas propios que enfrenta la persona docente denunciada.

A casi dos meses de cumplirse el inicio del curso, los padres tuvieron que buscar ayuda de otros profesores de las cuatro materias básicas que imparte la docente denunciada, para poder acceder a las Guías de Trabajo Autónomo (GTA). Señala que estas nunca se les fueron enviadas por la maestra.

Ante esta situación, los padres y las madres de familia decidieron cerrar la escuela como forma de protesta hasta que se resuelva el asunto.