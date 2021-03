Redaccion- Tras polémica con Pepe Le Pew, ahora piden cancelar a ‘La Bruja del 71’ por acosar a don Ramón.

El periodista de The New York Times, Charles M. Blow dijo que “Pepe Le Pew” fomentaba la “cultura de la violación” y normalizaba el acosa hacia las mujeres al no aceptar el no como negativa de una gata pintada de quien estaba enamorado.

Usuarios de Internet han solicitado cancelar a doña Clotilde o Bruja del 71 que salía en El Chavo del 8, por supuestamente promover el acoso con don Ramón.

En el programa doña Clotilde se mostró enamorada de Don Ramón al punto de abrazarlo, se le iba encima y le llamaba “rorro” (guapo).

Es importante mencionar que también se ha mencionado en redes a la caricatura coreana Pucca, donde se mostraba obsesión por conquistar a ninja Garu, Peggy con la Rana René en el “show de los Muppets” o el caso de Helga Pataki hacia Arnold en “Oye Arnnold”.