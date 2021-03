Recursos no pasaron fase de admisibilidad

Redacción- Un padre de familia, un estudiante y un docente, presentaron recursos de amparo ante la Sala Constitucional (Sala IV) contra la aplicación de las pruebas FARO.

Los recursos fueron rechazados «de plano» por la Sala IV, así lo confirmó la entidad a AM Prensa.

Según dijo la Sala, las resoluciones no han sido notificadas a las partes recurrentes; sin embargo, lo resuelto es información pública.

¿Qué significa que hayan sido rechazados «de plano»?

El hecho de que estos amparos hayan sido rechazados de plano implica que ninguno logró «pasar» la fase de estudio de admisibilidad.

En términos generales, un recurso no lograr pasar esta fase por distintas razones, entre estas; porque no cumplió con algunos requisitos de forma, o bien, porque «la denuncia» presentada corresponde a un tema que no le compete resolver a la Sala IV.

Respecto a estos casos, aún se desconoce las razones por las cuales fueron rechazadas «de plano», pues las resoluciones están en proceso de redacción.

DESCONTENTO POR PRUEBAS

Los tres recurrentes, un estudiante, un padre de familia y un docente, alegaron que por las huelgas de profesores generadas en el 2019, más el contexto de la pandemia por la Covid-19, se imposibilita que los estudiantes puedan realizar estas pruebas bajo condiciones óptimas.

«Indica el recurrente que por todo lo sucedido sea en el año 2019 de la huelga de profesores, 2020 COVID-19 hay un rezago en cuanto a la evaluación de los alumnos por lo que se solicita sea suspendidas las pruebas FARO para el 2021 hasta que no se realice una medición idónea que brinde la seguridad razonable del aprendizaje», se indica en el amparo tramitado bajo expediente 210041730007CO.

En un segundo amparo (210042730007CO) se hizo la misma alegatoria, la persona que lo presentó aseguró que: «por todo lo sucedido sea en el año, 2020 en cuanto al curso lectivo hay un rezago en cuanto a la evaluación de los alumnos, se solicita sea suspendidas las pruebas FARO para el 2021».

En el tercer recurso (210043040007CO), se indicó que la suspensión debe darse por «rezago», por ello se solicitó que «sean suspendidas las pruebas FARO para el 2021 hasta que no se realice una medición idónea que brinde la seguridad razonable del aprendizaje».

El Ministerio de Educación Pública (MEP) sigue adelante con las pruebas, hasta ahora no existe disposición contraria.

Sindicatos como el ANDE se oponen a su realización, así como el Movimiento Estudiantil (MEDSE), adscrito a la ANEP.

Este último envió un oficio al MEP, en el cual le presentan «inquietudes» de estudiantes que piden que este 2021 se suspendan las pruebas como instrumento sumativo para aprobar el curso lectivo.

En su lugar, el grupo propone que se apliquen pero de manera «formativa» y diagnóstica.

Yuliana Alfaro Chacón, vicepresidenta de MEDSE, indicó que hay muchas «dudas y preguntas» respecto a la realización de estas pruebas.

«En el 2018 se dio la huelga sindical, en la cual se perdió todo un trimestre del curso lectivo y a pesar de que se replanteó el programa de educación para la recuperación de conocimientos, desde nuestro parecer no fue el óptimo», dijo Alfaro a AM Prensa.

Este medio consultó al MEP sobre ese oficio y su posición al respecto, pero no ha habido respuesta alguna.