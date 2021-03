Redacción- Keylor Navas y el París Saint-Germain chocarán nuevamente ante el Bayern de Múnich en el Champions League.

Así quedó determinado este viernes tras el sorteo de los cuartos de final realizado por la UEFA en la ciudad de Nyon en Suiza.

Mismo en el que se dio a conocer toda la ruta que deberán seguir los equipos para alzar la «Orejona» en el mes de mayo.

El platillo principal que presentará la ronda de los mejores ocho será la repetición de la final de la Champions en la edición pasada.

Cuando el PSG y el Bayern definieron el ganador de la copa en la final que se llevó a cabo en la ciudad de Lisboa, encuentro que finalizó con marcador de 0-1 a favor de los bávaros.

Sin embargo; para esta oportunidad franceses y alemanes deberán enfrentarse en dos juegos para definir uno de los boletos hacia las semifinales.

Duelos que se llevarán a cabo en el mes de abril, específicamente entre el martes 6 y miércoles 7 el choque de ida, mientras que la vuelta será la semana siguiente, es decir entre el 13 y 14.

La serie dará comienzo en el Allianz Arena del Bayern, mientras que su definición se realizará en el Parque de los Príncipes.

Quarter-finals set ✅

🏆 Plot your own path to the final and decide who lifts the trophy in Istanbul… ⬇️#UCLbracket | @GazpromFootball | #UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 19, 2021