Robinson mantiene comunicación con jugadores del Monstruo

Redacción – Alexander Robinson dice que jugadores del Saprissa sacarán la casta que solo tiene el club más grande del país y así salir del mal momento que viven.

El defensor nacional dejó las filas del Monstruo hace unas semanas atrás, tras estampar su firma con el Comunicaciones de la primera división de Guatemala.

Aunque ya está lejos de la institución morada, Robinson todavía mantiene contacto con algunos de sus compañeros, a quiénes ha estado aconsejando recientemente.

Saprissa ha estado en vuelto en las críticas en el presente torneo, ya que han mostrado un nivel bastante irregular, que ha provocado el enojo de su exigente afición.

A sus 33 años, el zaguero tiene basta experiencia y sabe muy bien lo que representa jugar en el Monstruo, ya que ha estuvo varios torneos en el club e incluso ganó 7 títulos.

Es por ello, que Alexander señala que el plantel morado es consciente de la incomoda situación que los atormenta, por lo que espera un renacer del Monstruo.

Alexander Robinson habló con AMPrensa.com y afirma que los jugadores morados sacarán la casta que solo tiene el Saprissa para buscar el título en el presente torneo.

«Yo tengo comunicación con los compañeros, consejo no porque cada uno sabe lo que tiene o no que hacer, ya no estoy ahí para meterme un poco más de que lo que me tengo que meter, pero si los motivo y si les hago recordar cosas de lo que es Saprissa y de la exigencia que siempre hay de ganar y demás.

Obviamente todos están conscientes de lo que se están jugando y eso es bueno. De lo poco que uno puede decirle a ellos, es que los jugadores de Saprissa sacarán la casta que solo tiene el club más grande, al final el campeonato está hecho para que el que cierre mejor tiene más posibilidades de ser campeón.

Sin quitarle ningún tipo de méritos a La Liga que va de primero, porque Saprissa sino está primero no está bien, entonces el club en este momento no está del todo bien, porque no está de primero. Pero si se llega bien a la fase final, las posibilidades de estar campeón están y eso es de lo poco que se puede hablar con los ex-compañeros», dijo Robinson a AMPrensa.com.

Robinson aclara que en sus días en Saprissa siempre tuvo una buena relación con Paté Centeno, quién en su momento le dio confianza al defensor.