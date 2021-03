Robinson se ha acostumbrado a las críticas en su carrera

Redacción – El defensor nacional, Alexander Robinson, deja claro que si siente que el saprissismo fue duro con él, debido son muy exigentes con los jugadores morados.

Aunque ya no está en el Monstruo, Robinson dice que en sus días con el club se acostumbró a las críticas, por lo que aprendió a convivir con las mismas.

Actualmente, el zaguero milita en el Comunicaciones de Guatemala, pero no olvida que en sus días con Saprissa fue duramente cuestionado por los fanáticos tibaseños.

A sus 33 años, el defensor asegura que no puede decir que la afición fue cruel o no con él, ya que en el cuadro morado es normal la presión todos los días.

Inclusive, el defensor señala que esos cuestionamientos florecen cuando los resultados no acompañan, como la situación que vive al club en el presente certamen.

Pese al desdibujado momento que vive el Monstruo, Robinson señala que siempre serán favoritos para ser campeones por la grandeza en el país del cuadro tibaseño.

Alexander Robinson conversó con AMPrensa.com y afirma que muchas veces comparte las críticas hacia él, pero siempre y cuando que no se pasen de tono.

«Siento que el saprissismo fue duro conmigo, porque son muy exigentes no solo conmigo sino que con todos, quizás en algunos partidos si fui más señalado. Pero era parte de, porque siempre algunos aparecen solo para criticar y más que cuando no se dan los resultados.

Entonces decir que si fue muy cruel o no, pues no, porque en Saprissa es normal cuando los resultados no están, como ahora que el equipo va de tercero, sabiendo que La Liga anda bastante bien pero Saprissa siempre es candidato a ser campeón.

Igual yo siempre veo que los tratan como sino estuvieran en zona de clasificación, entonces lo entiendo y muchas veces no lo comparto cuando se salen de tono, pero lo comprendo y es parte del aficionado, que puede pensar como quiere. Jugadores, directiva y cuerpo técnico tienen comunicación para llevar bien todo», afirmó Alexander Robinson en una charla con AMPrensa.com.

En suelo guatemalteco, el zaguero también ha sido crucificado por muchos, debido a los comentarios de la afición y la prensa tica hacia él, pese a ello Alex sigue muy fuerte.