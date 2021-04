Van der Putten es el jugador más joven de la planilla de La Liga

Redacción – El joven defensor manudo, Santiago Van der Putten, relata como cambió los colores del Saprissa por el León influenciado por Bryan Ruiz y sus consejos.

Con solo 16 años y con 1,85 metros, este futbolista nacional de padre holandés dejó Tibás para llegar al León, que se dejó a una de las grandes joyas del fútbol tico.

Van der Putten estuvo durante dos semanas en una pasantía con el Boavista de Portugal, gracias al préstamo del Saprissa, que le dio el chance de ir a probar suerte.

Tras esa corta aventura por Europa volvió al país y decidió junto a su familia dejar el Saprissa para arribar al León y de esa forma continuar desarrollándose en La Liga.

Pero detrás de ese arribo a Alajuelense hay una gran historia, que tiene como protagonistas claves a Agustín Lleida y Bryan Ruiz, que fueron claves ver a «Santi» de erizo.

Cuando el jugador decide volver de Portugal, donde le prometieron algo y al final no era como se lo pintaron, volvió al país y de inmediato, Lleida comenzó a cocinar su fichaje.

El zaguero se tenía que integrar al Monstruo, pero en ese momento los erizos empezaron a tocar la puerta del papá del jugador, que viajó al CAR junto a su hijo.

Fue en las modernas instalaciones del León, que Lleida usó su astucia y ayudado con la experiencia que tiene Bryan Ruiz, lograron enamorar al futbolista nacido en el 2004.

El Capi le dejó saber a Santiago y su papá su deseo de ver al juvenil como rojinegro, gracias a sus extraordinarias condiciones en la cancha, lo que flechó al «cachorro».

Santiago Van der Putten habló en el podcast «Corazón Manudo» y relató como se gestó su fichaje con Alajuelense, el cuál tiene al capitán del León como pieza clave.

«Primero hice el tour por el CAR, donde Agustín Lleida me estaba enseñando todo y llegamos a la oficina, cuando Agustín le dice a Bryan que llegara, porque estaba jugando pool. Cuando veo a Bryan Ruiz me sorprendo y digo: «Wao Bryan, que me va decir», obviamente porque él es un ídolo para todos los jóvenes.

Para todo mundo y las personas que lo vimos en el mundial del 2014 y 2018. Bryan me dijo que si quería ser profesional y estar en el mejor equipo de Costa Rica para estar para los jóvenes, donde se pueda desarrollar integralmente, físicamente y todo, es La Liga, venga. Agustín quiere que usted este aquí y todos queremos que usted este aquí.

Son palabras que pesan y son palabras que uno jamás que alguien como Bryan Ruiz le va decir a uno. Él me dijo que jugara y que iba a tomar la presión mediática y todo. Uno se sorprende sinceramente. Mi papá había venido dos veces antes y yo no sabía, una de las veces Bryan se le acercó, le dijo que me trajera y que le ayudara.

Esa charla fue el último paso para decir que quiero estar en La Liga. Salí de la oficina un 90% a 10%. Llegue a la casa y hablé con mi mamá, ella no podía creerlo. Me dijo que si Bryan dijo todo eso que no lo pensara más y que firmara», dijo Van der Putten.

Santiago fue el primero que dejó Saprissa para llegar a La Liga, ya que anteriormente lo hicieron Aarón Suárez, Ariel González, Ian Lawrence y Claudio Montero.