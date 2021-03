Redacción- Un grupo de personas marchan en la capital para reactivar el sector de espectáculos.

Tras la detección del primer caso de Covid-19 en Costa Rica el 6 marzo del 2020, la primera medida tomada por el gobierno de la república, fue la suspensión total de todas las actividades que impliquen reunión de personas y eventos.

Esta industria emplea a más de 25,000 personas de manera directa e indirecta sin incluir aquellos empleos que se generan por su encadenamiento.

“Ha sido un año muy duro, nuestras empresas ya no tienen como sostener más su operación, sin ingresos ningún negocio puede sobrevivir, hemos tenido que tomar medidas drásticas como el despido de más del 80% de los colaboradores directos y el restante se mantiene con suspensión de contrato o reducción de jornada laboral” expresó el Sr. Elías Arias Quesada, presidente de CAPROEVENT.

Sin duda, esta industria ha sido la más afectada en Costa Rica, ya que fueron los primeros

en cerrar y están siendo los últimos en abrir. Otros sectores como el turismo tuvieron la ventaja de poder activar sus negocios inclusive meses después de hacerse declarado la pandemia, actualmente ya tiene normalizada su operación casi al 100%.

Mismo caso vemos en otras actividades que implican agrupación social como es el Futbol, Bares, Restaurantes, Recintos de Culto, para mencionar algunos, que ya están trabajando a un aforo que les permite su reactivación total o parcial.

A la fecha el Ministerio de Salud ha autorizado la realización de eventos con un máximo de aforo de 75 personas para fiestas sociales y 300 personas para actividades corporativas y académicas, sin embargo, esta medida no guarda proporcionalidad al tamaño de la instalación a realizar el evento y no es rentable para reactivar la operación, ya que los costos operativos no se cubren con actividades de este aforo.

La Cámara de Empresas Productoras de Entretenimiento, Eventos y Afines… CAPROEVENT, solicita a las autoridades de gobierno lo siguiente:

– Que se inicie la reactivación del sector entretenimiento de forma inmediata, razonada y con medidas de seguridad.

– Que las medidas de aforo sean consideradas en función de un porcentaje no menor al 50% de la capacidad máxima de las instalaciones dónde se realicen los eventos bien sean sociales o corporativos.

– Que mientras no haya reactivación total del sector, para evitar nuevos despidos y cargas adicionales a las empresas afectadas, las medidas de alivio de suspensión de contrato y reducción de jornada se mantengan.

Además, las empresas miembros de CAPROEVENT cuentan con los protocolos necesarios para la realización de eventos de manera responsable y con todas medidas sanitarias para el cuidado de todos los asistentes al evento.

“Parte de las consecuencias de las restricciones actuales es que han generado que muchas

personas estén realizando eventos clandestinos, en lugares no supervisados y nos preocupa que esto está afectando la imagen y reputación de nuestra industria”, manifestó el señor Allan Meltzer, secretario de CAPROEVENT.