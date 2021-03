Soto se siente orgulloso del trabajo de Fuerza Herediana

Redacción – El gerente general del Team, Jafet Soto, asegura que en Fuerza Herediana no son monedita de oro para caerle bien a todo el mundo y a los florenses inconformes.

Soto le pide a los aficionados del equipo que nació grande unirse y en lugar de criticar a la institución, seguir alentando al plantel para poder salir adelante.

Los fanáticos rojiamarillos han mostrado su enojo por el mal nivel del Team en el torneo a través de las redes sociales, ya que el club suma 16 puntos en 13 fechas.

Aunque ocupan el sexto lugar, los fieles al Herediano están furiosos por los malos resultados y le han tirado con todo a Jafet Soto junto al resto de la directiva florense.

Ante esa gran cantidad de cuestionamientos, Soto dio la cara y dio un informe a los seguidores de la institución, con el fin de sacar relucir todo lo que han logrado juntos.

Fiel a su estilo, Jafet recordó que desde que llegaron a liderar a la institución han festejado seis títulos nacionales, una Liga Concacaf, una Supercopa y un cetro femenino.

Esas copas le han dado alegrías a los heredianos. Es por eso, que Jafet también aclara que el club tiene la CCSS al día y de paso, tienen 7 años sin problemas financieros.

Pese han heredado viejas deudas de la antigua administración, Soto y su equipo de trabajo han salido adelante con las cuentas pendientes, con el fin de engrandecer al club.

«Hemos honrado el pasado que nos heredó 22 títulos nacionales, pero estamos construyendo un presente donde hemos ganado seis títulos más, un torneo internacional, un torneo femenino y una Supercopa, eso nos da en siete años de gestión muchísimo.

Me duele ver como la gestión como tal, recuerden que no soy gerente deportivo, yo soy gerente general y me duele ver como la gestión como tal se pone en duda, nosotros no tenemos ninguna duda de la gestión que estamos haciendo, ni del trabajo que estamos haciendo, comprendo la frustración.

No somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo y a todos los heredianos, pero me sorprende ver algunos socios que ya no son socios, que fueron y nos dejaron de apoyar, que ya no son parte de nosotros porque dejaron de ser socios y no pagaron su anualidad, sino que de repente rompimos barreras donde no las teníamos.

Irse a la parte personal, creo que eso no es justo. Entiendo la frustración de algunos aficionados, pero yo respeto a todo esa gente, pero creo que Herediano tiene 7 años donde no hay cierres de caja, la CCSS está al día y donde pagamos una deuda de casi ₡300 millones e hicimos un arreglo por una deuda de RBC Radio hace dos meses», dijo Soto.

El llamado de Soto es para esos heredianos de corazón, que siempre han confiado en su trabajo con la institución que nació grande, que festeja este 2021 su centenario.