Tico firmó un contrato por dos años

Redacción- Talento de Fabricio Chacón brillará en las pistas de motocross italianas, tras vincularse con el equipo de Seven Motor Sport.

El vigente campeón de MX2 costarricense no podrá defender su título pues el joven ahora buscará dejar el nombre de Costa Rica en alto en suelo europeo.

Fabricio Chacón firmó por los próximos dos años con la en la escudería italiana Seven Motor Sport, convirtiéndose en el primer costarricense en esta disciplina en competir en el viejo continente.

Dicha experiencia tiene con gran motivación al corredor nacional, por lo que brindó detalles a AMPrensa.com de lo que ha sido tener la oportunidad de llevar la bandera de Costa Rica al exterior.

«Todo se da porque Daniele Bricca me llama un día, me dice que sí me gustaría correr allá en Italia y pues yo obvio que le dije que sí, me dijo que él estaba fuera de Roma que llegaba la próxima semana para hablar con el dueño del equipo.

Pasó una semana completa y recibo una llamada de Brica en la mañana antes de ir a entrenar diciéndome que habló con el jefe y le pareció bastante interesante la propuesta que le hizo para mí.

Estaba muy emocionado porque se diera todo, él dijo que si pero que no quería darme la respuesta definitiva todavía porque tenía que analizar y ver cuánto presupuesto tenían para realizar todo.

Bricca me dijo que le diera chance a tres días, pasaron dos días termine de entrenar ese día era un jueves y me llamó otra vez Bricca que todo se iba a dar que el dueño dijo que sí-

Ahí fue cuando empecé a pedir permisos para poder vivir allá en Italia y luego que tenía que sacar una licencia continental europea para participar en el campeonato italiano y que luego tenía que asegurarme internacionalmente.

Todo fue fluyendo de forma positiva se iba dando súper bien, la verdad cuando me di cuenta que si se iba a dar estaba demasiado emocionado va ser una nueva vida para mí pero espero que se me abran nuevas puertas por allá y poder hacer cada vez más y más.

Bastante agradecido con todas las personas me quisieron ayudar este año como Raúl Crossi cabe destacar a Marisol fue la que me ayudó durante muchos años, la verdad muy agradecido con todos ellos».

Cabe resaltar que la Asociación Motoclub le ha brindado total apoyo al competidor en los trámites necesarios para que lleve todo su talento a Italia.

De esta manera, el joven piloto de 19 años tendrá una gran oportunidad para potenciar sus habilidades en el motocross internacional.