Martino aclara que nunca le faltó el respeto a Costa Rica

Redacción – El técnico de la Selección de México, Gerardo «Tata» Martino, asegura que Costa Rica es una de las potencias de fútbol de Centroamérica, gracias a su recorrido.

Martino aclaró que nunca le faltó el respeto a La Sele, luego de que el sábado pasado dijera que «era Costa Rica o jugar solo un partido», lo que provocó enojo en muchos ticos.

Ante esa mal interpretación de sus palabras, el timonel de los aztecas señaló que jugar contra la Tricolor era lo que tenían disponible para la fecha FIFA del mes de marzo.

Por aclarada esa situación, el estratega afirma que tiene un gran conocimiento de La Sele y por ello, tiene el mejor de los conceptos del representativo patrio.

Inclusive, el argentino asegura que le brindará a los jugadores mexicanos todas las herramientas para neutralizar las virtudes individual y colectivamente de Costa Rica.

Gerardo «Tata» Martino habló en conferencia de prensa y afirma que La Sele es una de las potencias de Centroamérica, por eso lo interpretan de esa manera en el Tri azteca.

«No, a mí me preguntaron que si era necesario jugar con rivales de nuestra área y yo dije que era la opción que teníamos disponible y si no la otra alternativa era no jugar, no es si me buscan a mí por la falta de respeto, no creo que me vayan a encontrar.

El concepto de Costa Rica es de una selección, que hace unos años atrás por ejemplo: dejó fuera de un mundial a Italia e Inglaterra, lo cuál es de mucho respeto, de estar al tanto e informar a nuestros jugadores de las virtudes, que tiene individual y colectivamente, también tomar los recaudos para poder neutralizarlos.

Yo no descubro nada diciendo que Costa Rica es una de las potencias de Centroamérica y nosotros lo interpretamos de la misma manera», dio Martino. .

La Selección de México ya está lista para enfrentar a Costa Rica este martes 30 de marzo a las 2:00 de la tarde, dicho juego promete grandes emociones.

Henry Martin y Alan Pulido será los dos grandes ausentes de los mexicanos para el duelo ante Costa Rica, ya que no lograron recuperarse de sus respectivas lesiones.