Redacción- Un niño de apenas 10 años llamado Javier Alejandro García en México buscó la forma de llevar a su abuelo al centro de vacunación en el estado de Oaxaca.

El adulto mayor padece de púrpura trombocitopénica, enfermedad que ocurre cuando el sistema inmunológico ataca por error a las plaquetas.

El pequeño lo subió a un coche de bebé y lo empujó por las empedradas y destapadas calles.

Es importante mencionar que la historia fue conocida gracias a la periodista Paulina Ríos, quién en sus redes sociales compartió fotos y videos de cómo el menor llevaba a su abuelo al centro de vacunación.

«Los topes fueron muy pesados para mí, porque en uno casi se me cae mi abuelo. Pues hice todo lo posible y alcé la carriola, la alcé con todas mis fuerzas, no importaba que me saliera sangre, lo que fuera, yo amo mucho a mi abuelo. Alzo la carriola y que la empujo», narró el menor en entrevista.