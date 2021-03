El Monstruo ganó la 30 al mando de Rónal González

Redacción – El lateral derecho nacional, Heiner «Titi» Mora, asegura que los morados todavía le recuerdan el centro, que hizo para que Saprissa ganara la 30 ante La Liga.

Ya han pasado casi 7 años de la final que el Monstruo venció 1-0 al León en Tibás y así rebasar a los manudos, ya que en aquel momento estaban empates en 29 copas.

Dicho título vive en la memoria del saprissismo, ya que gracias al gol de Hanzell Araúz hincaron al odiado rival, pero eso sí, el autor de al asistencia fue Mora.

Ese centro guio a los morados a alejarse del más odiado rival, al cuál le sacan cinco títulos de ventaja, debido que Saprissa suma 35 cetros y el León con 30.

Para Mora haber sido clave para esa trigésima copa morada significa mucho, ya que se convirtió en el título más significativo en su etapa con el club de San Juan de Tibás.

En su período con el Monstruo se dio el lujo de ganar cinco títulos nacionales. Además, contabilizó un total de 164 partidos, 11 goles y 9 asistencias con los morados.

Esos números fueron suficientes para ganarse el cariño de los morados, que todavía lo detienen para pedirle una foto o simplemente hablar de la actualidad del club.

Inclusive, su esposa ha dejado botado a Heiner en varias ocasiones en el supermercado, debido que él siempre saca un tiempo para compartir con los morados.

Ese amor que le demuestran los morados es catalogado como impresionante por Mora, que asegura en su tiempo con la institución siempre trató de ser diferente.

Heiner Mora conversó con AMPrensa.com y deja claro que para él tener el cariño de los fanáticos al club más grande del país es algo que lo llena bastante.

«Es impresionante ver el cariño que le tiene la afición morada a uno, es algo que gracias a Dios me lo gané en la cancha y fuera de ella, me gané el aprecio de la afición morada, porque ellos dicen que soy un jugador diferente, en el sentido que en la calle si es de quedarme una hora o tres horas con un aficionado lo voy hacer.

Siempre he tenido eso de nunca negarle un saludo a alguien, una foto o una conversación. Hasta mi esposa me ha dejado botado en el supermercado porque me pongo hablar con fanáticos, agradecido con toda la afición, porque a como mucho me criticaban yo trataba de mejorar esas críticas y cambiar eso que ellos decía.

Por dicha me fue bien y es algo que nunca voy a olvidar. También todavía me escriben aficionados del Saprissa. Inclusive, los aficionados aún me recuerdan el centro para que Saprissa ganara la 30, gracias al gol que terminó marcando Hanzell Araúz.

Ese campeonato fue mi primero y el más significativo con el Monstruo. Ese torneo jugué de lateral izquierdo y eso también me marcó», afirmó Heiner Mora a AMPrensa.com.

A sus 36 años, Mora milita con Barrio México en segunda, pero todavía se mantiene al tanto de lo que pasa en el Monstruo y espera que el club salga del mal bache pronto.