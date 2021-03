Martínez espera seguir mejorando detalles en el club de Occidente

Redacción – El entrenador griego, Gilberto «Tuma» Martínez, enojado por ver al Municipal Grecia jugar bien un día y al otro muy diferente en el terreno de juego.

Martínez explotó por el mal desempeño de los helénicos, que en la fecha pasada vencieron 1-2 a Saprissa en La Cueva y este sábado empataron 0-0 con Sporting.

Ese resultado disgustó de gran forma al timonel, que es consciente que enfrentaron un rival complicado como lo es el club liderado por José Giacone, pero eso no es excusa.

Su intensión es cambiar el chip en el cuadro griego, que contra los grandes juegan bien y contra los pequeños de otra forma, por lo que exige más a sus muchachos.

«Tuma» Martínez habló en conferencia de prensa y señala que vio comportamientos ante los capitalinos que no le gustaron para nada, por lo que buscará mejorar.

«Salgo enojado, salgo disconforme, no me gusta ver que mi equipo juegue contra Saprissa de una manera y que venga hoy a jugar de otra, sé que es un campo difícil y un rival complicado porque se cierra atrás, pero ciertos comportamiento no me gustan.

No tolero y no soporto ver un domingo me juegan de otra manera y al otro me juegan de otra. Hay que trabajar más durante la semana y no salgo contento por ello, yo tengo un gran grupo y lo defiendo a muerte, pero hay que mejorar», dijo el «Tuma».

Los de Occidente dejaron ir un chance de oro de meterse en los primeros lugares, ya que con el empate conseguido en Pavas llegaron a 16 puntos en el quinto lugar.