Entrenador de los griegos salió muy satisfecho con sus jugadores

Redacción- Gilberto Martínez es claro con sus jugadores en el Muncipal Grecia y afirma que él no les va a exigir menos de lo que le demostraron esta tarde.

Puesto que el equipo de occidente dio la sorpresa de la jornada la tarde de este domingo, cuando sacaron el triunfo de visita ante el Saprissa.

Encuentro en el que demostraron una gran intensidad y compromiso táctico con el que lograron superar a los tibaseños.

Victoria que deja muy satisfecho al Tuma y que le sirve a los helénicos para al sexto puesto con 16 puntos obtenidos.

«Esperar de que sigan con la mentalidad de hoy, porque yo no creo que un entrenador que le vendan la idea que le vendieron hoy pueda pedir menos, mis muchachos saben que yo no les exijo menos de lo que me dieron hoy».

«Hay partidos, hay momentos, hay circunstancias, perdimos dos partidos seguidos que no debíamos de perder, porque creamos y creamos pero no nos llegó el gol y eso nos termina penalizando, pero eso es parte del fútbol, aquí lo importante es seguir por la misma línea de trabajo más allá que si se clasifica o no, seguir por la misma línea de trabajo que es la que va a dar resultado y estoy seguro al 100%», aseguró el estratega del equipo alajuelense.