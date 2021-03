Es el arquero del combina de Suiza

Redacción- Fútbol playa regresa a la acción y contó con un invitado de lujo en la arena, puesto que uno de los mejores porteros del mundo se hizo presente en la primera fecha.

El campeonato de fútbol playa volvió a la acción tras el parón ocasionado por la pandemia que enfrenta el mundo, siendo un regreso por todo lo alto por el gran invitado que tuvo en la primera fecha de la Liga de Fútbol Playa.

Invitado que llamó la atención de los seguidores de esta disciplina, pues se trataba del emblemático portero suizo Eliott Mounoud.

Mounoud es considerado uno de los mejores guardametas del mundo visitó el país con su selección misma que disputó cuatro partidos con la Nacional.

El portero tomó la decisión de pasar unos días más en suelo costarricense y fue inscrito por la escuadra de Punta Leona para disputar la primera fecha de la Liga.

El guardameta de la Selección de Suiza viene de disputar de la Copa Polonia , por lo que aceptara jugar con el equipo de Punta Leona se significa un gran logro para el fútbol playa costarricense.

«A mí siempre me ha gustado jugar con diferentes equipos y probar diferentes estilos. Me ofrecieron estar aquí para jugar un partido y me apeteció.

Estaba con la Selección de Suiza y tenía ganas de jugar con Punta Leona, tengo muchos amigos aquí, acepté y ha sido una buena experiencia.

Todo salió bien, ganamos y ayudé al equipo en la primera victoria en el campeonato. Me gusta mucho este país, tengo a mucha gente conocida y estoy muy feliz de poder colaborar”, sentenció el portero.

La actuación del guardameta fue clave para que el cuadro de Punta Leona se hiciera del victoria en el compromiso frente a su similar de Valencia BS.

Victoria con la que el equipo de Punta Leona se coloca como segundo de su grupo, siendo un gran inicio de torneo para el conjunto dirigido por Cristian Ovares.