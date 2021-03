Valoran la salud de la diputada tras llevar dos días completos de protesta

Redacción-La diputada Nidia Céspedes lleva dos días completos de protesta y con los pies descalzos en el centro del plenario, desde que inició el lunes cerca de las 9:00am.

La Diputada ha pasado los dos días y dos noches en el plenario en muestra de protesta en contra de una iniciativa de Ley ciudadana para la aprobación del aborto libre.

Este miércoles, la legisladora fue valorada medicamente con sus signos vitales para velar por su seguridad. «Es un éxamen de rutina», informaron en su partido político Nueva República.

La primera noche del lunes Céspedes durmió acomodada en un sillón en el plenario. Al amanecer este miércoles debió hacerlo en el lobby, pues el presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank, dio la orden de cerrar el plenario cuando ella se fue asear.

Céspedes asegura que ella le informó al Presidente del Congreso que saldría unos minutos a asearse, pero indicó, que hizo caso omiso.

Este miércoles la legisladora Céspedes emitió un vídeo donde señalaba que sufrío “violencia política hacia la mujer”, hacia su persona.

“Me cerró el plenario para llevar una protesta que estaba haciendo pacífica. No rayo paredes, no le grito a nadie; sin embargo parece que les estoy estorbando haciendo una vigilia, en una protesta pacífica en el centro del plenario. No se vale diputado Cruickshank”; manifestó la legisladora.