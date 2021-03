Redacción – ¡De vuelta! VFL Bochum de la segunda división de Alemania confirma convocatoria de Cristian Gamboa a La Sele para los próximos fogueos de la Tricolor.

Gamboa volverá a vestir los colores patrios, gracias a su extraordinario nivel en la Bundesliga 2, la cuál le ha sentado muy bien al lateral derecho costarricense.

La garra y coraje del oriundo de Liberia, Guanacaste, se podrán observar en los fogueos ante México y Bosnia y Herzegovina, que se realizarán en Europa.

Sin dudas, que la presencia de Gamboa en la nómina de la Tricolor es de suma importante, ya que es uno de los líderes patrios, gracias a su notable experiencia.

El nacional asistió a los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, donde fue punto alto patrio, gracias a su sensacional velocidad y condiciones innatas para destacar.

A sus 31 años, el costarricense suma 78 partidos con la Tricolor y tres anotaciones, lo que lo convierte en pieza fundamental en el engranaje de Rónald González.

La convocatoria de Gamboa llega un extraordinario momento para el formado en el Municipal Liberia, que goza de gran regularidad en el VFL Bochum.

Three #meinVfL players will be heading off on international duty after Monday’s #F95BOC! Good luck, lads! 💙 pic.twitter.com/52rcQKFQZD

— VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848EN) March 17, 2021