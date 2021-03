Redacción- Nidia Céspedes, diputada fabricista, denunció la tarde de este martes que el presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank, «le cerró» el Plenario adrede para impedir que continúe protestando.

Céspedes asegura que ella le informó al Presidente del Congreso que saldría unos minutos a asearse, pero indicó, que hizo caso omiso.

Este miércoles la legisladora Céspedes emitió un vídeo donde señala que sufre “violencia política hacia la mujer”, hacia su persona.

“Me cerró el plenario para llevar una protesta que estaba haciendo pacífica. No rayo paredes, no le grito a nadie; sin embargo parece que les estoy estorbando haciendo una vigilia, en una protesta pacífica en el centro del plenario. No se vale diputado Cruickshank”; manifestó la legisladora.

La legisladora debió mantener durante esta noche la vigilia en el lobby.

La diputada protesta en contra de una iniciativa de Ley ciudadana para la aprobación del aborto libre.

El presidente del Congreso rechazó que impidiera que la diputada Nidia Céspedes continuara con su protesta.

“Ella puede continuar protestando de pie las horas y los días que estime convenientes, luego de que se lleve a cabo una limpieza profunda del plenario, porque debe entender que su acto no puede poner en riesgo la salud de los demás diputados y diputadas”, expresó Cruickshank.

Según el presidente de la Asamblea, los legisladores le solicitaron una sanitización del plenario ante dos sesiones continuas entre las 9 am y 6 pm, por lo que procedió a dar el aval para ello.