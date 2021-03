Dice que estará en el lugar para luchar por «los no nacidos»

Redacción- La diputada Nidia Céspedes, partidaria de Nueva República, informó este 26 de marzo que se mantendrá toda la Semana Santa en protesta en el plenario.

Así lo hizo saber mediante un vídeo en el cual señala que «algunos diputados no entienden por qué no me voy de vacaciones».

Este viernes la diputada ya cumple cinco días en protesta desde que anunció que lo hacía en contra de una iniciativa de Ley ciudadana que busca la aprobación del aborto libre en el país.

Sobre la denuncia que hizo Céspedes respecto a que el presidente del Congreso le impedía protestar, esto dijo Eduardo Cruickshank.