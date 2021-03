Redacción – El talentoso volante tico, Elías Aguilar, brilla con un gol y dos asistencias en valioso triunfo del Incheon United por 4-1 en la primera división de Corea del Sur.

Aguilar ha tenido un inicio de temporada fabuloso en suelo asiático y este miércoles lo volvió a demostrar con un notable desempeño en la cancha.

Como es usual, Elías fue estelar en el duelo de su club como local ante el Suwon FC en la jornada 4 de la máxima categoría surcoreana.

Con su número 10 en la espalda, el tico empezó su show en el partido mostrando su gran categoría desde los primeros minutos, con el fin de sacar a relucir su clase.

Elías inició su show con una extraordinaria definición sobre 33 minutos, tras un certero remate raso para vencer al arquero rival y así poner el 1-0 en el juego.

La felicidad le duró poco al Incheon United, ya que el Suwon encontró el 1-1 al minuto 35, gracias a una gran jugada de Sang- Jun Cho.

Con la igualdad en el marcador, Aguilar y compañía se fueron al descanso muy inconformes, por lo que salieron en el segundo tiempo con otra mentalidad.

El nacional vivió un amargo momento al minuto 59, cuando botó un penal por encima del horizontal tras una pésima definición frente al cancerbero del Suwon FC.

🎥 HIGHLIGHTS | Incheon United 4-1 Suwon FC

⚽️ Incheon net four at home in #KLeague for the first time since 2010 on their way to victory.#KLeague | #K리그 | #INCvSUW pic.twitter.com/g4qYAA4tXU

— K League (@kleague) March 17, 2021