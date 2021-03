Redacción- (Vídeo) Elías Aguilar se luce con gol en primer triunfo de su club 2-1 ante el Daegu en la temporada del balompié coreano.

El volante costarricense se ganó un lugar dentro de la alineación estelar de su club tras el buen juego realizado en el partido inaugural de la temporada.

Elías Aguilar ha logrado demostrar un gran nivel futbolístico vistiendo la camiseta del Incheon United FC, donde es común verlo celebrar grandes anotaciones.

Para el encuentro de este sábado el costarricense brilló dentro del terreno de juego desde el pitazo inicial, lo que dejó ver el gran nivel futbolistico del tico.

Cuando se cronometraba el minuto 13 del compromiso la escuadra del tico logró ponerse en ventaja 1-0 en el tablero tras una anotación por parte de Boon-Cheul Goo.

Sin embargo la alegría les duró poco pues tres minutos después el conjunto del Daegu logró concretar el empate 1-1 en el tablero.

La mejor versión del tico en el terreno de juego iba a hacerse presente después del tanto conseguido por el conjunto visitante.

Ya que el tico fue al frente en busca de encontrar los espacios que le permitiera adelantar a su escuadra en los cartones.

Siendo al minuto 38 cuando Elías Aguilar recepcionó un pase por izquierda que el ticó se encargó de enviar al fondo de la portería visitante.

Con el 2-1 en el tablero y con el tico brillando en el terreno de juego, las escuadra se fueron al descanso dejando buenas sensaciones del juego realizado durante los primeros 45 minutos del compromiso.

En la etapa complementaria el equipo del costarricense pasó apuros en el partido, pues la escuadra rival estaba decidida a puntuar en casa ajena.

Pese a ello la zaga del Incheon estuvo atenta para impedir que el balón se colara en su portería.

El tico abandonó el terreno de juego a la altura del minuto 89, para que hiciera ingreso un defensor para cuidar la ventaja en el tablero.

Finalmente la escuadra del nacional logró sus primeros tres puntos en la temporada, con los cuales escalan a la cuarta casilla de la tabla.

🎥 HIGHLIGHTS | Incheon United 2-1 Daegu FC

🔵⚫️ Incheon United grab their first win of the season.#KLeague | #K리그 | #INCvDAE pic.twitter.com/OGPqJKGqFE

— K League (@kleague) March 6, 2021