Redacción – Marco Ureña festeja su primer gol en Australia y guía al Central Coast Mariners a la victoria de visita por 1-2 ante el Perth Glory en la A-League.

Como es usual en suelo australiano, Ureña fue titular con su número 12 en la espalda y desde los primeros instantes se vio bastante participativo en ofensiva.

La escuadra del nacional arrancó el partido con el pie derecho, ya que por intermedio de Matt Simon pusieron el 0-1 a su favor, gracias a una certera definición al minuto 6.

En esa primera anotación tuvo participación el tico, quién le dio el balón a Bouman y este le sirvió un pase magistral a Simon, quién bombeó las redes del equipo rival.

El papel del ex-jugador de Alajuelense fue muy completo, ya que se le vio sacrificado en labores de ofensiva y hasta en línea defensiva, donde mostró su calidad.

Esa buena actuación en la primera parte, se vio recompensada cuando Ureña aprovechó un pase De Silva para celebrar su primer gol con un certero cabezazo al minuto 40.

El tico festejó por todo lo alto su primera anotación en la tierra de los canguros, ya que significó el 0-2 a favor del Central Coast Mariners.

A first #ALeague goal for @MarcoUrenaCR 👏

Esa anotación del dos veces mundialista con La Sele es un premio a su garra con su equipo, el cuál le ha sentado muy bien al atacante oriundo del cantón de Acosta.

Marco Ureña recibió descanso al minuto 63, luego de que el estratega de los Mariners hiciera ingresa a Alou Kuol para sacar de la cancha al ariete costarricense.

Con la anotación del nacional, su equipo manejó muy bien los tiempos del partido, pero Fornaroli acercó al Perth Glory con el 1-2 en el marcador al minuto 65.

Pese al gol de los locales, el Central Cost Mariners mostró su jerarquía y ordenó sus líneas para maniatar al rival y de esa forma dejarse la victoria con cifras de 1-2.

Two first half goals plus a huge second half defensive effort equals three points! #CCMFC #WontBackDown #PERvCCM pic.twitter.com/xyjMHJyjUK

— Central Coast Mariners (@CCMariners) March 2, 2021