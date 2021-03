Jugadores piden una indemnización de 35 millones de colores

Redacción – El técnico del Cartaginés, Hernán Medford, asegura que el hombre ahora no puede llorar, no puede ser sensible, pero si se le puede decir de todo.

Medford salió en defensa de los Keylor Navas, Bryan Ruiz y Celso Borges, que han estado dando sus testimonios en el denominado «juicio del siglo».

Este juicio se da luego de que los tres futbolistas demandaran a los dirigentes Adrián Gutiérrez y Juan Román por una presunta difamación tras presentarse en el programa 120 minutos de Radio Monumental el 31 de octubre del 2018.

Las declaraciones dadas por los seleccionados como testigos han causado eco. Una de ellas, fue la que dijo la esposa de Navas, Andrea Salas, quién señaló que el arquero sufrió de una depresión por la aparente difamación que sufrió.

Salas comentó en su testimonio que el hoy portero del PSG sentía frustración e impotencia, incluso ni siquiera podía dormir, lo que llevó a Keylor a consumir pastillas.

Mientras, que Bryan Ruiz dijo que era una relación de injusticias e irrespeto, pero eso sí, aclaró que jamás había dicho que perderían un partido o dejarse meter un gol.

Por su parte, Borges dio su queja señalando que en una oportunidad, el técnico le dijo que tenía «coraza de Volkswagen y cuerpo de tráiler», lo cuál ha causado polémica.

Ese comentario hizo sentir muy mal al hoy volante del Deportivo La Coruña. Todas estas situaciones han hecho que gran parte de la población se burle de los futbolistas.

Ante ello, Medford señala que si fuera una jugadora la involucrada nadie dice nada y la apoyan, pero como son hombres aprovechan para atacarlos con todo.

El Pelícano tiró con todo en el programa de Contragolpe de TD Más y dice que un hombre no puede llorar ni ser sensible, todo por culpa de la maldita sociedad.

«Si hubiese sido una jugadora, dicen que está bien y que pobrecita. Pero como es un hombre (Celso Borges), entonces diay yo no entiendo, ahora el hombre no puede llorar, no puede ser sensible y se le puede decir de todo, desde gordo, negro, estúpido y no, entonces hay que quedarse porque somos hombrecitos.

Esa maldita sociedad de que los hombres no lloran y no tienen sentimientos, déjeme decirle que yo me lo paso por aquello, porque todos tenemos sentimientos y entonces déjense de habladas y que no pueden sentir las cosas», afirmó Medford.

Los futbolista piden una indemnización de 35 millones de colones cada uno, por las declaraciones en su contra. El juicio continuará el próximo lunes con la declaración del último testigo: Álvaro Saborío Chacón.