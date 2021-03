Aunque ya se habían casado por lo civil, soñaban con su ceremonia religiosa y celebración con sus seres queridos

Novia afirma que Dios abrió puertas para lograr este sueño

Redacción – Luego de que esta joven enamorada le propusiera matrimonio a su novio con cáncer en el Hospital Calderón Guardia, una mágica boda de ensueño fue lo que vivieron el fin de semana anterior.

Tracy Calvo le hizo la gran pregunta en junio de 2020 a su novio, Fabricio Gamboa, pocos días antes de una cirugía relacionada al cáncer en sus pulmones.

No fue una boda como la de Cenicienta, ni como la de ninguna princesa de Disney. ¡Fue mejor! Porque fue tal y como ellos querían y soñaban, con sus seres más amados y ante Dios, pues pudieron hacer la ceremonia religiosa que tanto querían.

Cada detalle hizo de este día un recuerdo que tendrán presente por el resto de su matrimonio. Aunque ya estaban casados por lo civil, no podían dejar pasar una celebración con sus seres queridos.

Los enamorados se casaron por lo civil el 24 de julio de 2020, con una ceremonia muy íntima. Para la celebración, su presupuesto era nulo, pues están enfocados en juntar dinero por cualquier emergencia relacionada a la salud de su esposo; sin embargo, les regalaron varios servicios para la boda.

Calvó contó a AMPrensa.com que les ofrecieron, sin ningún costo, la decoración, planeación de la boda, fotografía y hasta música.

Su testimonio y relación están basados en Dios, por lo que Calvo dijo que todo es obra de Él, quien les abrió las puertas para poder celebrar su amor.

«Es la mano de Dios a través de todos. Nos regalaron un montón de cosas y podemos hacer algo muy lindo. Yo quería que mi abuelita estuviera, pero no la llevé (a la boda civil) por cuidarla. Y aunque la que nos casó fue una abogada cristiana e hizo una oración, no fue una ceremonia religiosa con un pastor, entonces nos decidimos», contó Calvo a AM Prensa en una entrevista en enero.

La boda fue el sábado 13 de marzo, tuvieron la ceremonia religiosa ante un pastor y, posteriormente, pasaron a la elegante recepción en Hacienda Pinares.

Sobre su historia de cuento de hadas, ambos se conocieron en diciembre de 2018 y se hicieron muy amigos, hablaban frecuentemente y tenían una gran amistad. En febrero de 2020, él le pidió que fueran novios.

Después de la cirugía, él tenía planeado preguntarle «¿querés casarte conmigo?», pero ella decidió hacerlo primero como recordatorio y seguridad de que está con él en las buenas y en las malas.

¡Que vivan los novios!