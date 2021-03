Redacción- Marco Ureña continua sobresaliendo en el fútbol de Australia y ahora logra una nueva asistencia en triunfo de su equipo.

El delantero nacional sigue en buen momento con su nuevo club, el Central Coast Mariners, que compite en la máxima categoría.

Inclusive son los actuales líderes de la competencia con 24 puntos tras 11 jornadas disputadas.

Inicio del torneo en el que ya el tico ha logrado demostrar su calidad, puesto que de esos 11 cotejos ha estado presente en ocho.

Mismos en los que ya suma un gol y dos asistencias, por lo que ha retribuido a la confianza que le ha mostrado el entrenador.

Quien lo ha colocado en la alineación estelar en los últimos seis partidos, de los cuales han logrado ganar cinco de ellos y el otro cayeron en condición de visitantes.

Por lo que estos números respaldan el buen trabajo que está haciendo el costarricense en suelo australiano.

Balompié donde busca retomar su mejor forma tras un paso no muy exitoso en el fútbol de Corea del Sur.

Pero ahora con participaciones directas en goles de su club vuelve a levantar la mano en La Sele, debido que durante el presente mes de marzo tendrá dos amistosos en territorio europeo.

.@MarcoUrenaCR with another assist as Simmo puts us in the lead! #CCMFC #WontBackDown #PinkRound #CCMvMAC

🎥 @FOXFOOTBALL pic.twitter.com/vLql359toN

— Central Coast Mariners (@CCMariners) March 8, 2021