Desde eso de las 11 y 30 de este viernes, empezaron los problemas

Redacción- WhatsApp, Instagram y hasta Facebook, presentan problemas este viernes 19 de marzo en prácticamente todo el mundo.

Así se ha evidenciado a través precisamente de Facebook, en donde varios medios a nivel internacional reportan fallas.

Usuarios de AM Prensa han reportado problemas con la app de Messenger en Facebook. En Instagram y WhatsApp, las aplicaciones no sirven del todo: no cargan historias y tampoco se pueden enviar mensajes.

El sitio Downdetector, que alerta sobre caídas en servicio de mensajería, confirmó las fallas con reportes en varios países del mundo; entre estos, Alemania, Brasil y Panamá.

