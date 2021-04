Alajuelense aseguró el liderato con 43 puntos

Redacción – El técnico argentino manudo, Andrés Carevic, dice que si no hay Gran Final no tienen ningún beneficio de ser líder del campeonato de Clausura 2021.

Carevic mostró su malestar por como se diseñó el actual certamen, debido que no le da ningún tipo de incentivo al equipo que termine primero en la fase regular.

Actualmente, Alajuelense está líder e invictos con 43 puntos en 19 jornadas, lo que habla muy bien de la enorme constancia y regularidad del Equipo de su Gente.

Hasta el torneo pasado, el que quedaba líder se aseguraba una Gran Final Nacional como mínimo, por lo que podía fracasar en semis y final, que igual podía pelear la copa.

Pero en el Clausura 2021 ese formato desapareció y Unafut optó por volver al diseño de semifinales y final, para de esa manera definir al campeón con menos juegos.

Pese a su disconformidad, el timonel rojinegro acepta los términos que se utilizan en el certamen, ya que ni él ni Alajuelense son los que arman el formato del torneo.

Andrés Carevic habló en conferencia de prensa y afirma que acatará los cambios que se hagan en el fútbol nacional, pero eso sí pide que se haga una buena estructura.

«Claro que, si no hay gran final no tienes ningún beneficio de ser el líder, entonces siempre hubo gran final y este torneo no la hubo. Por eso, uno piensa que es un poco injusto en esa parte, que al líder del torneo no le den esa posibilidad, porque se le ha ganado, pero bueno acato y acepto las condiciones que se emplean en el torneo.

No soy yo, ni nuestra institución la que arma el torneo, entonces acataremos la orden, a pesar que está así planteado el torneo, después de lo que habla de 14 equipos es una cuestión de la Federación y también estarán valorando las estructuras de los equipos que la puedan integrar, que es sumamente importante.

Eso yo lo he tocado, que los equipo estén bien estructurados y eso es importante para el fútbol nacional, pero si es así, nosotros estamos acá para trabajar y hacer este equipo cada vez mejor. Creo que es un formato que buscará el beneficio para el fútbol como siempre y poder plantear un buen torneo», afirmó Carevic.

Alajuelense se alista para enfrentar al Cartaginés este próximo sábado 24 de abril a las 7:00 pm en el Morera Soto, que lucirá sus mejores galas para el duelo de la fecha 20.