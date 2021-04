Redacción- Atlanta da el primer golpe al León en Concacaf con victoria por marcador de 0-1 pese a jugar con 10 hombres durante todo el segundo tiempo.

Durante los primeros 45 minutos el control del esférico estuvo en los pies del equipo estadounidense, quienes bajo esta idea de juego buscan el marco rival.

Aunque el cuadro manudo no se quedaba atrás y también generaba ocasiones de peligro en el marco de los norteamericanos.

Pese al control que impusieron los de la MLS, un grueso error en parte defensiva ocasionó la expulsión del portero Brad Guzan.

Quien se barreó fuera del área grande tras un pase muy suave que le hizo uno de sus compañeros y que le quedaba servida para un mano a mano al cubano Marcel Hernández.

Lo que obligó al guardameta del Atlanta a salir como último hombre y barrarse, generando una fuete falta que le valió la tarjeta roja al minuto 43.

Por lo que de manera obligada el técnico Gabriel Heinze hizo ingresar a su portero suplente, el argentino Rocco Ríos.

Quien casualmente fue contratado hace pocos días por el equipo de Atlanta solo por un periodo de cuatro días.

Esta ventaja de futbolistas dentro del rectángulo de juego no la pudo aprovechar el equipo erizo, quienes en el segundo tiempo vieron su redes abombarse.

Cuando al minuto 50 del tiempo acumulado el argentino Ezequiel Barco puso el 1-0 tras una ejecución desde el punto de penal.

Pena máxima que marcó el árbitro y que generó mucha molestia en el equipo manudo, debido a que indicó que José Salvatierra tocó el balón con su brazos en una barrida.

Aunque el esférico en realidad terminó golpeando el rostro del experimentado lateral derecho costarricense.

No.8️⃣ with an important away goal 🔥pic.twitter.com/sGH9bJxpwM

— Atlanta United FC (@ATLUTD) April 7, 2021