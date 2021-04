Barrantes se siente avergonzado por crisis morada

Redacción – El volante morado, Michael Barrantes, afirma que es una vergüenza lo que hizo el Monstruo tras caer goleado por 0-5 ante La Liga en el Clásico.

Barrantes le pidió disculpas al saprissismo tras el ridículo hecho ante el más enconado rival, que hizo fiesta en La Cueva, gracias a las falencias del plantel morado.

A sus 37 años, el mediocampista es uno de los líderes del cuadro saprissista por lo que asegura que él sabe en carne propia lo que vive la afición actualmente.

Es por ello, que de parte de la gerencia, cuerpo técnico y plantel en general, le mandó un mensaje a todos los fanáticos al conjunto morado, que están furiosos con su equipo.

Sumado a ello, los tibaseños agudizaron la crisis que iniciaron desde el 21 de febrero, donde ya contabilizan un total de 11 juegos sin ganar.

Michael Barrantes conversó con FUTV y catalogó como una vergüenza lo hecho ante el León, por lo que deja claro que viven una situación que no es normal.

«Es una vergüenza lo que hicimos y pedir las más sinceras disculpas a la afición morada, sé lógicamente en carne propia lo que debe estar sintiendo, no es fácil de que esta institución este viviendo este tipo de situaciones, no me queda más que pedir una disculpa de todo corazón de parte de todo el cuerpo técnico, gerencia y plantel. Esto que estamos viviendo no es normal vivirlo en esta gran institución», afirmó Barrantes.

Alajuelense venció por primera ocasión en la historia con marcador de 0-5 al Saprissa, que está en coma en el torneo por la agravante crisis que los atormenta.