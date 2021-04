Principalmente se analizarían muestras de adultos mayores vacunados en La Unión

Redacción – El presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Román Macaya, confirmó a AMPrensa.com que analizan la posibilidad de realizar pruebas de sangre para determinar si efectivamente los adultos mayores de La Unión fueron vacunados.

Las dudas están presentes pues podría suceder que en esta prueba serológica no se detecten anticuerpos, lo que daría un falso negativo con respecto a si el usuario mayor de 58 años fue vacunado o no.

La duda surge luego de que se evidenciara, mediante un vídeo, que un funcionario del Área de Salud de La Unión introdujera la jeringa en el brazo de un adulto mayor, pero parece que no lo vacunó contra el Covid-19.

«Es algo que se está valorando. La decisión no está tomada todavía porque hay elementos técnicos, no toda persona que recibe la dosis de la vacuna, genera anticuerpos, entonces se podrían dar negativos que podrían llevar a conclusiones erróneas de que la persona no ha recibido la vacuna», explicó Macaya.

El ministro de Salud, Daniel Salas, agregó a AM Prensa que quienes serían analizados en estas pruebas, principalmente, son los que fueron vacunados por este funcionario de la Caja, el cual ya fue suspendido por la evidencia presentada.

También, el jerarca ordenó al Inciensa, en caso de ser necesario, analizar las muestras de los vacunados y poder verificar si efectivamente recibieron las dosis correspondientes.

«Le he instruido a la directora de Inciensa, a la doctora Lizeth Navas, para ponerse a las órdenes en caso de que se proceda con el protocolo de muestreos de los pacientes para hacer la prueba de anticuerpos, recordemos que esto tiene su tiempo, no es instantáneo. Se podría hacer eventualmente por un muestreo. No es que todas las personas vacunadas van a tener positividad por anticuerpos, todo eso se tiene que considerar, pero Inciensa está en la disposición», aclaró Salas.

Por otro lado, Macaya destacó que están valorando detallar el protocolo de vacunación, pero la solución momentánea es que cada usuario exija que le enseñen la jeringa antes y después de aplicarle la dosis.

La prueba serológica IgG/IgM o «de anticuerpos», puede revelar si en su organismo están los anticuerpos contra la proteína S o la N, los cuales se generan con la vacuna o tras recuperarse de un contagio.

Es un examen de sangre que se analiza en los laboratorios autorizados por el Ministerio de Salud.