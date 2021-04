Camas podrían ser utilizadas para otros pacientes y así liberar camas en la CCSS

Deben aclarar la parte jurídica para proceder

Redacción – El Gobierno de la República, a través de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), negocia el aprovechamiento de clínicas privadas ante la saturación de hospitales públicos por Covid-19.

El gerente general de la Caja, Roberto Cervantes, destacó que se reunieron con autoridades del Hospital Clínica Bíblica, La Católica, el Hospital CIMA y el Metropolitano.

«Hay discusiones encaminadas sobre los aspectos jurídicos y legales para poder aprovechar esa infraestructura de camas en el sector privado. Ver cuál es el mejor mecanismo para utilizarlas, cómo se indemniza a los hospitales por el uso de las camas», indicó el presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya.

Agregó que esos espacios no necesariamente serían utilizados con pacientes Covid-19, sino hospitalizados con otras patologías para poder liberar camas a nivel del sistema público para quienes enfermen gravemente por el virus.

«La Ley General de Salud permite al Ministerio disponer de edificios u hospitales públicos o privados, por el tiempo que el Poder Ejecutivo decrete. ¿Cómo se ejecuta? Estamos en esos detalles», agregó.

Cervantes destacó que, en los siguientes dos días, desarrollarán una agenda de trabajo para que, al final de la semana, pueda informar los detalles de estos acuerdos.

Macaya afirma que buscan todas las camas posibles, especialmente camas UCI para atender a la mayor cantidad de personas, sean de Covid-19 o no, pero la demanda crece exponencialmente.

«Todo lo que estamos haciendo se va a saturar, a menos de que doblemos la curva. Las 25 camas de la nueva torre del Hospital México, si no doblamos la curva, podrían durar dos o tres días en saturarse», aclaró.

Especificó que el sector privado no tiene «cientos de camas disponibles», por lo que sería una solución temporal, pues la solución a la crisis no son los hospitales, sino más bien los esfuerzos individuales de cada ciudadano para no contagiarse y no requerir hospitalización.

«Es parte de las opciones que estamos evaluando, entre muchas otras, como por ejemplo aprovechar camas que están disponibles dentro de la Caja como las de la nueva torre del Hospital México», explicó Macaya.

La negociación está muy avanzada para lograr obtener resultados próximamente, de acuerdo con el jerarca.