Redacción- Campaña promueve que el sector empresarial cumpla con protocolo para prevenir el virus.

FIFCO refuerza entre sus más de 8.000 clientes de todo el país los adecuados protocolos de salud y las reglas de oro, revisión profunda de los lineamientos de operación segura e identifica oportunidades de mejora en los comercios, principalmente en el canal “on premise”; bares, restaurantes, cantinas y otros.

Las revisiones se realizan por medio de visitas a los puntos de ventas con el personal de la compañía en todo el país.

Además de la revisión, se brinda información de valor, se entregan kit de mascarillas y alcohol en gel y rotulación para el punto de venta. También se realizan capacitaciones virtuales.

Estas acciones forman parte de la campaña nacional “MALA IDEA” que promueve el sector

empresarial, la campaña hace referencia directa a aquellos comportamientos que se deben evitar a toda costa, señalando que es una mala idea no usar mascarilla, saludar de beso o de mano, no mantener distancia social, verse en grupos grandes, no lavarse las manos, entre otros.

Tiene habilitado la línea telefónica confidencial 2437-7078 para que las personas puedan

denunciar a aquellos comercios, locales o negocios que no estén respetando los protocolos.