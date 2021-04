Visas de los jugadores ya habrían sido aprobadas

Redacción- Andrés Carevic calma al liguismo y afirma que cambios en la alineación contaron con el permiso de la Unafut.

El estratega argentino afirma que los ajustes de última hora en el plantel manudo fueron bajo el marco del reglamento.

Debido a que tan solo 25 minutos antes de que iniciara en encuentro entre rojinegros y el Municipal Grecia tuvieron que realizar unas modificaciones.

Puesto que la Embajada de los Estados Unidos le otorgó una cita a los futbolistas Alex López, Adrián Alonso Martínez y Yurgin Román para tramitar la visa.

Todo con el fin de conseguir ese documento para viajar hacia el país norteamericano para medirse ante el Atlanta United de la MLS.

«Creo que lo estaban diciendo no sé por qué, pero realmente con autorización de la Unafut y de los árbitros el reglamento lo permitía, por eso un jugador pudo estar y otro jugador no pudo estar, entonces no sé qué estarán reclamando pero nosotros teníamos bien claro de lo que era el reglamento y es por la autorización que nos dieron, si no nos hubieran autorizado no hubiéramos podido jugar, como uno de ellos no pudo jugar», indicó el técnico sudamericano.