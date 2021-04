Segura ha cumplido con un trabajo sensacional en La Liga

Redacción – El técnico manudo, Andrés Carevic, conoce de la posible salida de Geiner Segura, por lo que le abre las puertas para que salga y afirma que nadie es indispensable.

Carevic asegura que Segura al igual que el resto del cuerpo técnico erizo trabajan en conjunto, con el fin de dar lo mejor para Alajuelense día a día.

La labor de Geiner es esencial en el Equipo de su Gente, donde funge como asistente desde el pasado Apertura 2020. En dicho certamen fue clave para que La Liga ganara la 30.

Todos esos factores le han abierto las puertas del Cartaginés, club que está muy interesado en llevar al «Fantasma» a su plantel como director técnicos.

Los de la Vieja Metrópoli tienen a Segura como primera opción, por lo que buscan convencerlo, lo cuál no logró San Carlos en el pasado mes de marzo.

Ante ello, el entrenador del León asegura que siempre buscar el beneficio de la persona y más tiene opciones claves a nivel deportivo, económico y familiar.

Andrés Carevic habló en conferencia de prensa y afirma que si se va Geiner Segura, llegará otro asistente, debido que nadie está por encima de la institución rojinegra.

«A todo lo que se habla afuera no hago caso y no presto atención, yo lo que veo es el día a día de trabajo acá, como Geiner Segura, Mario Acosta, Juan Carlos Herrera, Wardy Alfaro y mi persona trabajamos en conjunto y damos lo mejor para este equipo.

Si hay en algún momento alguna opción para él, como lo hablamos con él, siempre voy a buscar como los jugadores, el beneficio de la persona, porque buscó el beneficio porque si tiene una opción importante a nivel deportivo, económico y familiar, lo voy apoyar e independientemente que acá vamos a tener que arreglárnosla.

Como le digo a los jugadores, que si les conviene a la institución independientemente se pueden ir uno o dos, uno fue vendido y el otro fue a préstamo, lo que sea voy a buscar siempre el beneficio de ellos, ellos tienen una carrera y yo jugué, siempre me hubiera gustado que me apoyaran si era mejor o no para mi persona.

Si a Geiner le toca irse, vendrá otro para tratar de hacerlo lo mejor posible como Geiner ha trabajado acá y han trabajado fuerte los demás auxiliares, en La Liga nadie es indispensable y siempre pensamos primero en la institución, si le toca salir en beneficio para él, que bueno. Él aporta como aportan los demás», dijo Carevic.

Segura termina contrato con Alajuelense en el próximo mes de junio, por lo que ya puede negociar sin problemas con cualquier equipo que muestre interés en sus servicios.