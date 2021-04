El individuo huía de la guardia del parque acompañado de dos cómplices cuando cruzaron sus caminos con un grupo de elefantes y sus crías, según informó Parques Nacionales de Sudáfrica.

Los guardias se encontraban realizando una patrulla rutinaria en la zona cuando encontraron un rastro sospechoso y decidieron seguir la pista en busca de sospechosos.

Es importante mencionar que en su búsqueda dio resultado y encontraron a tres individuos que intentaban huir, por lo que solicitaron refuerzos, según relata en un hilo de Twitter la cuenta oficial de la reserva de Kruger.

[Thread] MEDIA RELEASE – SUSPECTED POACHER KILLED BY ELEPHANTS IN THE KNP

South African National Parks (SANParks) today, 18 April 2021 reported the death of a suspected poacher in the Kruger National Park (KNP) and the arrest of one accomplice which took place yesterday /…

— Kruger National Park (@SANParksKNP) April 18, 2021