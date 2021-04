Su ligamen vence en junio próximo y las ofertas de renovación no lo habrían convencido

Redacción- Mauricio “Chunche” Montero reveló que en La Liga han pasado una serie de hechos que lo obligan a dejar las filas del equipo de sus amores.

El histórico exfutbolista manudo estaría viviendo sus últimos días vestido de rojinegro, puesto que su contrato con la institución finaliza en junio próximo.

Situación que le facilita su partida de la escuadra eriza, debido a que las ofertas de renovación que le han dado no lo terminan de convencer.

Por lo que estaría cerca de llegar a un acuerdo con la dirigencia de Marineros FC de la segunda división para ser su entrenador.

Rol que asumiría junto con su amigo y también exfutbolista del León, Josef Miso, quienes hace pocos meses estaban a cargo del convenio entre alajuelenses y Juventud Escazuceña.

“Al terminar la segunda (división) todos los demás equipos de alto rendimiento, U-17 y U-15 quedaron con su staff y nosotros prácticamente quedamos fuera”.

“Nos ofrecieron tres opciones de reubicación, pero ninguna me gustaba. No me quería ir, pero las circunstancias me obligaron”.

“Termino contrato con la Liga en junio, pero no me van a reubicar. Estoy finiquitando cosas para dirigir a Marineros (en segunda división) a partir de la próxima temporada, ambos (Miso y él) nos iríamos para allá.

“Las negociaciones están en un 80 por ciento de avance, Dios primero y se dé, porque es un proyecto de dos años”, apuntó Montero para La Teja.

Ante la reanudación de las competiciones en ligas menores, La Liga ya no estaría continuando con la asociación que había realizado con los de Escazú.

Cuadro donde habían colocado a sus principales promesas de las divisiones inferiores para que no se estancaran en su crecimiento y así se mantuvieran compitiendo.