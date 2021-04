Redacción – Club de Elías Aguilar cae goleado por 0-3 ante el Jeju United y de esa forma hundirse cada vez más en el sótano del fútbol de Corea del Sur.

Como es usual, el tico fue titular ante su ex-equipo en la K-League One, que visitó la casa del Incheon en busca de darle un duro golpe a su rival en la campaña.

Aunque los locales mostraron destellos en la cancha, la voz de mando la llevó el Jeju United que con un gol de Joo Min-Kyu al minuto 22 pusieron el 0-1.

Ese gol ayudó al equipo naranja a manejar los tiempos de la etapa inicial, donde se vio a Aguilar bastante participativo en busca de levantar a sus compañeros.

Pese a ese ímpetu del costarricense, Jeju United aumentó el marcador a 0-2 tras una anotación obra de Ryu- Seung woo al minuto 64 de tiempo corrido.

Dicha anotación prácticamente lapido los chances del Incheon de meterse en el partido, ya que cayó en un momento donde manejaban la pelota.

La fiesta de tantos del Jeju la cerró Joo Min- Kyu que puso cifras de 0-3 al minuto 89 y de esa forma sellar su doblete en un encuentro de pesadilla para el Incheon United.

Elías jugó los 90 minutos del partido. El amargo resultado cosechado deja al club del nacional en el último lugar con solo 7 puntos en 10 jornadas disputadas.

Estos números empiezan atormentar al Incheon, que registras solo dos triunfos, un empate y siete derrotas, lo que los hace replantear ideas para las próximas jornadas.

🎥 HIGHLIGHTS | Incheon United 0-3 Jeju United

🍊 Jeju United pick up their third win of the season, running out 3-0 victors in Incheon.

#KLeague | #K리그 | #INCvJEJ pic.twitter.com/jUuqOjWKoC

— K League (@kleague) April 17, 2021