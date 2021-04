Cordero se echa las culpas del mal momento morado

Redacción – El gerente deportivo morado, Víctor Cordero, asegura que se siente más responsable en los momentos difíciles y no en los ratos bonitos que han vivido.

Cordero no se esconde y da la cara a la afición o en medio de la dura situación, que vive la escuadra tibaseña, que no gana un partido desde el 21 de febrero.

Los morados festejaron por última ocasión en la fecha 9 del Clausura 2021. Desde ahí, ya han pasado más de 40 días y siete jornadas sin probas las mieles de la victoria.

En ese período han sumado cinco empates y dos derrotas, lo que ha generado un mar de críticas hacia la afición y junta directiva, pero especialmente a Cordero.

Gran parte de la afición morada señala al gerente del club, que no se esconde y más bien deja claro que se siente del todo responsable por lo que vive el Monstruo.

Pese a todo lo que se vive en el Saprissa, Cordero afirma que todos los días trata de llenarse de energía positiva para poder transmitirla a los jugadores tibaseños.

Víctor Cordero habló con el programa 120 minutos de Monumental y asegura que mira hacia el futuro lleno de optimismo, en lugar de lamentarse de sus decisiones.

«Soy muy responsable y del todo responsable, porque yo soy el velo por la planilla, soy el que pienso que es bueno traer a tal o cuál, el que pienso que es bueno activar a tal y el que habla en divisiones menores, pide sugerencias o recomendación de jóvenes que pueden venir al primer equipo y que tiene relación con los entrenadores.

Soy muy responsable, generalmente me siento más responsable en los momentos difíciles, que en los bonitos y por ahora me siento muy responsable e intento todos los días cargarme de energía para que ojalá yo pudiera transmitir eso a quiénes nos representan en la cancha, que es lo que ocupamos.

No soy un tipo que me lamento, siempre miro hacia el futuro lleno de optimismo, pienso que cada día es bueno para mejorar y nunca lo he cambiado. No me lamento de los fichajes que han llegado al club, pero si soy consciente de lo que se viene haciendo y no voy a cambiar mi parecer y mi rol es apoyar a los que están acá, pero cuando no salen bien seguir con hidalguía», dijo Cordero.

En Saprissa ven la ida de Concacaf ante Philadelphia Union como un escape de su mal momento, por lo que buscarán hincar al club de al MLS este 7 de abril a las 4:00 pm.