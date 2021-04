Segura se desvinculó de Alajuelense este 16 de abril

Redacción – El técnico interino brumoso, Danny Fonseca, se deshizo en elogios para Geiner Segura, a quién cataloga como un timonel muy bueno, actualizado y aplicado.

Fonseca será el encargado de liderar al cuadro de la Vieja Metrópoli ante Herediano en la fecha 18, pero sabe muy bien que estará al mando solo ese partido del club.

Los brumosos anunciarán a su nuevo entrenador en los próximos días y todos los caminos apunta a que Geiner Segura comandará al Decano del Fútbol Nacional.

Segura se desvinculó de Alajuelense este 16 de abril, luego de más de ocho meses como asistente técnico de Andrés Carevic, con quién hizo una fabulosa yunta.

En el León cumplió un papel clave para que los erizos ganaran la copa 30, lo cuál le valió para ganarse el cariño de todo el liguismo.

Esos factores son parte de los éxitos de Segura, lo cuáles reconoce Fonseca que tuvo la oportunidad de ser compañero del «Fantasma» cuando pasó como jugador en Cartago.

Es por ello, que Danny Fonseca señala que conoce bien a Geiner, a quién cataloga como un buen entrenador sumado a que es muy actualizado y con buena lectura de juego.

«Esto del fútbol te deja muchos conocidos y amigos, a Geiner tuve la dicha de conocerlo allá por 1996 o 1997, cuando fuimos compañeros en el Cartaginés y después de rivales cuando se fue para otro equipo, cuando tuvimos nuestra época de Brujas FC también fue compañero mío y tuvimos varias experiencias en la selección mayor.

Siempre he tenido una excelente relación con él, siempre que nos topamos nos saludamos cuando nos topamos, últimamente no he tenido ningún contacto con él y ahora de técnico sé que es un técnico muy actualizado y aplicado, donde ha trabajado ha dejado un buen impresión, es un tipo de mucho conocimiento, bueno tácticamente y efectivo.

Es capaz de tener una buena lectura de partidos, para eso también se tiene que saber bastante, entonces creo que es una persona que se ha capacitado en muchos lugares y he hablado con él, sé que se ha capacitado en Europa, entonces la referencia que tengo es que trabaja muy bien, entonces eso lo que puedo decir», afirmó Fonseca.

La idea de Fonseca es ser un técnico consolidado en la máxima categoría, con el fin de sacar a relucir sus conocimientos otorgados como asistente de Martín Arriola y Medford.

Espera en el futuro hacerlo de la mejor manera con la misión de sacar la tarea en el club que le de la confianza, por eso espera tener un buen debut este 17 de abril.