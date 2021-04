Consiguió imponerse ante el Team por marcador de 1-2

Redacción- Danny Fonseca explota de felicidad por hincar al Herediano en su debut como técnico del Cartaginés.

El histórico futbolista del cuadro blanquiazul se mostró muy emotivo en la conferencia de prensa luego de vencer al Team por marcador de 1-2.

Inclusive recordó que mañana 18 de abril cumplirá tres años de haber anunciado su retiro como futbolista brumoso.

Por lo que le agradeció a sus jugadores por la entrega que realizaron dentro de la cancha para imponerse ante los rojiamarillos.

Además de que los tres puntos les permite escalar hasta la tercera casilla de la clasificación y romper una racha de cuatro partidos sin ganar.

«Sé que apenas es mi primer partido, estoy muy contento, estoy muy agradecido con el esfuerzo de los muchachos, creo que el plan que traíamos se ejecutó a la perfección, las modificaciones que se hicieron durante el mismo partido las entendieron bien los muchachos y eso es muy satisfactorio para mí y todo el cuerpo técnico».

«Tal vez ustedes no recuerdan, pero yo hace tres años tomé la decisión de retirarme, mañana cumplo tres años y tres años después se me da esta oportunidad, cosas del destino, lo disfruté y no queda más que seguir hacia adelante, he recibido apoyo de mucha afición del club que confiaba que podíamos revertir esa situación».

«A pesar de que los partidos pasados el equipo siempre se entregó, siempre luchó pero no teníamos la suerte de sacar los tres puntos, hoy es una bendición, hoy estoy muy agradecido con el esfuerzo de ellos que siempre se ha dado, porque yo he estado ahí también, siempre se ha dado ese esfuerzo, pero hoy dieron más, los muchachos dieron más ante un gran equipo, ante un gran plantel pero sacaron lo mejor de ellos, como se los dije al principio, tenían que ponerse el mejor traje el día de hoy para jugar y creo que todos lo hicieron de gran forma», comentó Fonseca.